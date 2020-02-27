Стало известно, представители каких профессий в Петербурге получают самую высокую зарплату

Высокий доход традиционно демонстрируют представители высшего и среднего менеджмента — их средние оклады достигают 150 тысяч рублей.

Эксперты hh.ru проанализировали динамику заработных плат в Петербурге за минувший год, определив наиболее перспективные отрасли для трудоустройства и сравнив ситуацию в регионе с соседними субъектами округа.

Средняя заработная плата в Питере в сентябре 2025-го достигла отметки в 87,2 тысячи рублей, увеличившись на 10% относительно аналогичного периода предыдущего года (79,4 тыс.) и на 9% по сравнению с началом текущего года (80 тыс.).

Высокий доход традиционно демонстрируют представители высшего и среднего менеджмента — их средние оклады достигают 150 тысяч рублей. Следующими идут специалисты автомобильного сектора с предложением порядка 138,6 тыс., далее располагаются профессионалы сфер стратегии, инвестиций и консалтинга (131,4 тыс.). Четвертое место принадлежит сельскому хозяйству с уровнем оплаты труда в размере 110,6 тыс. Замыкают пятерку представителей рынка недвижимости и строительства с заявленной зарплатой около 107,1 тыс. рублей.

Среди отраслей наибольший рост заработной платы зафиксирован именно в автомобильной индустрии (+25,4 тыс. руб.). Второе место занимают финансы и бухгалтерия, где заработок увеличился на 14,9 тыс. и составил 94,9 тыс. Следующие позиции заняли эксперты из областей стратегического управления, инвестирования и консультационных услуг (увеличение на 13,6 тыс.), юристы (плюс 12,8 тыс., до 90,2 тыс.) и страховые специалисты (рост на 12,6 тыс., итоговая цифра — 92,5 тыс.).

Петербург входит в тройку регионов России с самой высокой средней зарплатой, уступая только Москве (104,6 тыс.) и Центральному федеральному округу (90,1 тыс.). Регион обогнал Дальневосточный (86,5 тыс.) и Северо-Западный (80,9 тыс.) округа.

