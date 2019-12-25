Почти 30% жителей Петербурга занимаются подработкой

Подрабатывающие специалисты, работающие дистанционно, встречаются несколько чаще, чем офисные работники (29% против 23%).

Сервис по подбору высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование среди экономически активных Петербуржцев. Выяснилось, что четверть работающих горожан (26%) дополнительно занимаются подработкой. Почти половина (50%) хотела бы иметь дополнительный доход, однако пока не нашла подходящий вариант. Лишь небольшая часть респондентов (24%) заявили, что вообще не заинтересованы в подработке.

Анализ показал, что мужчины несколько чаще, чем женщины, имеют дополнительную занятость. Чаще всего о наличии подработки сообщали горожане среднего возраста (35-45 лет), тогда как молодые и старшая возрастная группа реже говорили о дополнительных источниках заработка.

Наличие подработки зависит от уровня зарплаты: среди работников с заработком до 50 тысяч рублей дополнительным местом занятости обладают 16%, а среди тех, чей заработок превышает 100 тысяч рублей, этот показатель достигает 26%.

Подрабатывающие специалисты, работающие дистанционно, встречаются несколько чаще, чем офисные работники (29% против 23%). Что касается временных затрат, большинство внештатников посвящают подработке менее 10 часов еженедельно (60%), 26% выделяют от 10 до 20 часов, а остальные (14%) трудятся на подработке более 20 часов в неделю. Удалённые сотрудники в среднем расходуют на дополнительную деятельность меньше времени, чем те, кто работает в офисе (68% против 56%).

Большинство совмещающих основную работу с подработкой получают незначительный доход от нее: 34% заявляют, что подработка приносит менее 10% общих доходов, треть респондентов (36%) указывают на вклад от 10 до 30%, а у каждого шестого (18%) подработка занимает значительную часть бюджета (до 50%). Интересно, что для фрилансеров подработка нередко становится основным источником доходов, обеспечивая половину и более всех поступлений.

