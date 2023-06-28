В Петербурге снизилось число осенних вакансий

Больше всего работодателей искали сотрудников в сферах торговли и обслуживания клиентов — 16 тысяч позиций (около 19%).

Компании Петербурга в сентябре 2025 года разместили порядка 87 тысяч объявлений о вакансиях, что на четверть ниже аналогичного показателя прошлого года и на 1% больше предыдущего месяца. Количество представленных соискателями резюме увеличилось за год на 25%, а за последний месяц — на 11%. Уровень конкуренции резко вырос и достиг значения индекса в 7,4 пункта.

Больше всего работодателей искали сотрудников в сферах торговли и обслуживания клиентов — 16 тысяч позиций (около 19%). Вторую позицию занимает сфера рабочего персонала с показателем в 15,5 тысячи открытых вакансий (18%). Третье место досталось производству и обслуживанию оборудования — около 12,5 тысяч предложений (14%).

Работодатели чаще всего предлагали занятость на условиях полного рабочего дня — более 56 тысяч предложений. По сравнению с прошлым годом этот показатель сократился на 27%. Особенно заметно уменьшилось предложение рабочих мест со сменным графиком труда — уменьшение составило 41%. Эти данные были предоставлены службой hh.ru.

Ранее мы сообщили о том, что субсидии на оснащение заведений передали примерно 50 ресторанам в Петербурге.

Фото: Piter.TV