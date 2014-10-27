Субсидии на оснащение заведений передали примерно 50 ресторанам в Петербурге

Эта инициатива фонда развития предпринимательства в малом и среднем бизнесе стала актуальной на фоне роста цен на оборудование.

До 1,175 миллиона рублей может составить поддержка ресторанам Петербурга, предоставляемая на приобретение нового оборудования напрямую у производителей, при условии, что эта сумма покрывает не больше 70% понесённых расходов. В рамках стартовавшей весной пилотной программы субсидирования ресторанного оборудования, сообщили "Ведомости Северо-Запад", финансовую помощь уже получили 47 заведений общественного питания.

Эта инициатива фонда развития предпринимательства в малом и среднем бизнесе стала актуальной на фоне роста цен на оборудование. По состоянию на сегодняшний день, городскими властями потрачены уже 18,5 млн рублей из выделенных на проект 23,5 млн рублей, что соответствует 79% общего объема финансирования.

Получателями субсидии могут стать владельцы ресторанов, купившие оборудование непосредственно у изготовителей (до 70%) или через посредников (до 50%). Максимальная сумма компенсации ограничена отметкой в 1,175 млн рублей. Чтобы претендовать на получение гранта, заявители обязаны пройти регистрацию на городском акселераторах и заключить трехстороннее соглашение.

Такими преимуществами воспользовались известные заведения Питера, среди которых "Цех85", "Счастье", FermA и прочие, получив поддержку на покупку разного типа оборудования — начиная от кофе-машин и заканчивая мебелью и промышленными холодильниками. Закупочные операции по текущим контрактам планируется завершить до конца текущего месяца.

Однако специалисты отмечают недостаточность размера бюджетного финансирования проекта. Так, объем средств, равный всего лишь 23,5 млн рублей, эквивалентен стоимости оснащения одного большого ресторана, тогда как общее количество аналогичных заведений в городе достигает порядка десяти тысяч единиц. Об этом заявил генеральный директор аналитического центра Infoline Иван Федяков.

Фото: Piter.TV