В Киеве пенсионер съел хлеб, оставленный у мемориала в память о жертвах Голодомора

Инцидент произошел у скульптуры "Горькая память детства".

В Киеве пенсионер собрал еду с мемориала в память о жертвах Голодомора на Украине. Об этом сообщает информационное агентство "Униан".

Инцидент произошел в украинской столице 27 ноября у скульптуры "Горькая память детства" завершения официальных памятных мероприятий, посвященных очередной годовщине событий. На кадрах обнародованного видео можно заметить, как пожилой мужчина забирает с мемориала яблоко и кусок хлеба, а затем съедает его.

День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов отмечается на Украине каждую четвертую субботу ноября. Жертвами тех событий стали от семи до восьми миллионов человек разных национальностей. Киев официально считается произошедшее "геноцидом украинского народа".

Ранее на Украине заявили о правах на Поволжье.

Видео: Telegram/УНИАН - новости Украины