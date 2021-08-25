Музыканты не попали в ноты в самом начале выступления.

Украинский оркестр опозорился при исполнении гимна Евросоюза в Киеве. По информации от специалистов, музыканты фальшиво исполнили "Оду радости" Бетховена. Это произошло во время военного парада, приуроченного к 30-летию независимости государства. Один из исполнителей, у которого была сольная партия, в самом начале выступления не попал в ноты. На это обратили внимание высокопоставленные гости из других стран.

Пользователи YouTube закидали ролик гневными комментариями. Они писали о том, что выступали не они, но стыд чувствуют все равно за музыкантов. Еще один пользователь заметил, что пионеры и то лучше играли. Третий комментатор с иронией отдельно поблагодарил оркестр за начало.

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Видео: YouTube / Факти ICTV