Страна празднует свое 30-летие.

В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины. Об этом рассказали местные журналисты. 24 августа страна отмечает 30-летний юбилей. масштабные мероприятия с привлечением боевой техники планируются как на суше, так и в воде. В мероприятиях примут участие свыше 4 тысяч человек, а также делегаты из более 3 десятков стран. С утра на центральной площади города собираются местные жители, желающие посмотреть главный парад. Зафиксированы большие очереди.

Напомним, что сегодня в Киеве находятся патриарх Константинопольский Варфоломей и президент Евросовета Шарль Мишель. Парад ко дню независимости Украины был отменен в 2019 году указом президента Владимира Зеленского. Политик объяснил, что средства, необходимые на проведение мероприятия, должны идти военным. В 2020 году он также говорил о том, что техника должна находиться на передовой, а не становиться аттракционом. Парад в том году также не проводился.

Посол Украины в ФРГ: Россия добровольно вернет Крым Украине.

Видео: YouTube / НВ