Посол Украины в ФРГ: Россия добровольно вернет Крым Украине

По его словам, прошедший накануне саммит тому подтверждение.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что саммит "Крымская платформа" является "историческим прорывом". Об этом он сказал в беседе с сетевым изданием LIGA.net.

По его словам, мероприятие собрало представителей многих стран и международных организаций, что дает уверенность о скором возвращении Крыма в состав Украины.

Россия добровольно вернет полуостров, в этом после сегодняшнего дня у многих исчезнут сомнения. Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о принятии международной декларации по Крыму по итогам саммита "Крымская платформа". Он подчеркнул, стране необходима международная поддержка, чтобы снова включить полуостров в состав Украины. По словам Зеленского, Киев будет использовать все возможные политические, юридические и дипломатические средства для возвращения Крыма.

Фото: germany.mfa.gov.ua