Зеленский анонсировал принятие декларации по Крыму

Документ будет открыт для подписания всеми желающими государствами.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о принятии международной декларации по Крыму по итогам саммита "Крымская платформа". Об этом он сказал в ходе своего выступления в рамках мероприятия.

По словам украинского лидера, документ будет открыт для подписания всеми желающими государствами.

Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова. <...> Я уверен, что документ создаст крепкий политический фундамент для нашей совместной работы. Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, стране необходима международная поддержка, чтобы снова включить полуостров в состав Украины. По словам Зеленского, Киев будет использовать все возможные политические, юридические и дипломатические средства для возвращения Крыма.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее Зеленский заявил, что крымчане с радостью примут власть Киева. По его мнению, после выхода полуострова из состава Украины в жизни жителей региона никаких позитивных изменений не произошло.

Видео: YouTube / in time Ukraine