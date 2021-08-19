Зеленский: Крым с радостью примет украинскую власть

По его словам, после выхода полуострова из состава Украины в жизни крымчан никаких позитивных изменений не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что крымчане с радостью примут власть Киева. Об этом он сказал в беседе с журналистами в ходе визита на остров Змеиный.

По словам украинского лидера, завоевать умы жителей Крыма будет нетрудно, однако вернуть территорию полуострова в состав Украины является более сложной задачей.

Сейчас крымчане увидели, что будет без Украины. Вот сейчас Крым без Украины. Люди всегда хотят перемен, мечтают о хорошем будущем. Поэтому я уверен, никаких ментальных изменений не потребуется - они с радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. Владимир Зеленский, президент Украины

По его мнению, после выхода полуострова из состава Украины в жизни крымчан никаких позитивных изменений не произошло.

Полуостров Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 2014 года. За присоединение республики высказались почти 97 процентов жителей региона. Украина не признала итоги референдума. Власти страны до сих пор считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма. Основателями саммита станут 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ.

Ранее Зеленский снова заявил о необходимости переговоров с Путиным.

Видео: YouTube / Українська правда