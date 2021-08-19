Они необходимы для решения вопроса об освобождении украинских заключенных в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил о необходимости переговоров с Путиным. По его словам, они необходимы для решения вопроса об освобождении украинских заключенных в РФ. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию "Украинская правда".

На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время "Крымской платформы". Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, данный вопрос поднимается со "всеми лидерами в любом формате встреч". Украинский лидер призывает лидеров стран "давить" на РФ, чтобы вопрос по заключенным решался оперативнее.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма. Основателями саммита станут 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президента Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом перенесена с 30 августа на 31 августа.

Видео: YouTube / Українська правда