Украинский мэр подал иск на 1 гривну против назвавшего его бандитом Зеленского

Анатолий Бондаренко подал иск о защите чести и достоинства.

Украинский мэр подал иск на 1 гривну против назвавшего его бандитом Владимира Зеленского. Глава Черкасс Анатолий Бондаренко направил в суд заявление, в котором хочет защитить свою честь и достоинство. Об этом журналистам рассказал адвокат мэра города Денис Цыпин. По данным юриста, его клиент требует взыскать с президента Украины гривну за причинение морального ущерба, а также унижение деловой репутации.

Напомним, что в рамках большой пресс-конференции Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Он заметил, что не сядет за один стол с ним.

Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств Владимир Зеленский, президент Украины

Анатолий Бондаренко заметил, что впервые услышал о том, что в его отношении рассматривались 19 уголовных дел. Напряженные отношения между политиками начались с 30 апреля. Мэр Черкасс ослабил карантинные меры в городе по решению городского совета. Данное постановление подверглось критике Минздрава страны. Зеленский пообещал, что у Бондаренко возникнут проблемы.

В российском МИДе раскритиковали первый год президентства Зеленского.

Видео: Youtube/ FT_UA