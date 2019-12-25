Валерий Чалых рассказал о том, что Москва может изменить позицию по Донбассу.

Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России. В эфире местного телеканала "Апостроф" бывший посол Киева в Вашингтоне Валерий Чалых рассказал журналистам, что Москва может изменить свою позицию в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе, если ей предложат новый "концептуальный подход".

Возможности санкционной политики и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию уже дошли до своего истощения. То есть, в дальнейшем вряд ли мы сможем – и Западный мир, и Украина – найти какие-то инструменты, которые смогут только за счет давления, за счет силы принудить Россию к миру. Валерий Чалых, экс-посол Украины

Эксперт уверен, что "новый концептуальный подход" по урегулированию конфликта на востоке Украины должен формировать систему безопасности Евросоюза и Киева после завершения конфликта. Он уверен, что Украина получит право на адаптацию Минских соглашений под государственные нужды.

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