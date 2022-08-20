Украинские кураторы по ошибке отправили пенсионеров со взрывчаткой в банк Казахстана

Аферисты из Украины устроили диверсию в Казахстане вместо России.

Украинские кураторы перепутали государства и заставили пожилую пару принести взрывное устройство в банк, расположенный в городе Павлодар. Об этом сообщило информагентство Tengrinews. kz.

По данным департамента полиции, жертвами аферистов стали пенсионеры. Ранее пострадавшие потеряли денежные средства в фиктивных инвестиционных проектах, после чего мошенники под предлогом возврата накоплений стали на них психологически давить.

Вот только преступники планировали атаку на российский банк, но ошиблись из-за одинакового международного телефонного кода стран (+7) и направили пенсионеров поджечь петарду в торте.

Пожилые люди отделались легкими травмами, необходимую помощь им оказали на месте и отправили на амбулаторное лечение. Правоохранительные органы Казахстана оперативно установили местных дропперов, участвовавших в схеме обмана.

Ранее мы сообщали, что в Ростове-на-Дону супруги подожгли автомобиль полицейского под давлением украинских кураторов.

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