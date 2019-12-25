В Ростове-на-Дону задержана пара, которая за 15 тысяч рублей напала на машину сотрудников правоохранительных органов.

Супруги подожгли автомобиль российского полицейского с символом Z. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы региональных правоохранительных органов. Известно, что инцидент зафиксирован на территории Ростова-на-Дону. Подозреваемые задержаны. Они являются местными жителями, которые сами организовали антиправительственную акцию. В течение нескольких дней фигуранты расследования наблюдали за стоянкой около здания городского МВД, после чего определились с "жертвой". Ее роль выполнила иномарка Toyota, на заднем стекле которого был нанесен символ в поддержку специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Оперативники уточнили, что для начала мужчина облил капот машины горючей смесью и поджег. В этот момент его супруга снимала происходящее на камеру мобильного устройства. Также на кадрах представлено задержании виновных. Женщина рассказала полиции, что горючее достал супруг. Мужчина также признался в том, что за преступление им заплатили 15 тысяч рублей в виде криптовалюты. Задание им прислали украинские кураторы через мессенджер. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ.

В Подмосковье мститель сжег машину бывшего работодателя и попал на видео.

Фото и видео: МВД по региону