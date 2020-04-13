В Подмосковье мститель сжег машину бывшего работодателя и попал на видео

Подозреваемый признался в преступлении и объяснил причины поступка.

Бывший сотрудник решил поджечь автомобиль своего работодателя. Инцидент произошел в подмосковных Мытищах из-за невыплаченной заработной платы за ремонт помещения. Соответствующее заявление сделала официальный представитель правоохранительного ведомства по региону. Она уточнила, что подозреваемым стал 32-летний мужчина. Он задержан на месте преступления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ за умышленную порчу или уничтожение чужого имущества.

Мужчина поругался с владельцем транспортного средства, после чего подошел к машине бывшего работодателя облил ее горючей смесью. пресс-служба ГУ МВД по Московской области

Во время допроса фигурант расследования объяснил оперативникам, что совершил поджог машины из-за мести. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Полиция Петербурга задержала подростка по подозрению в серии ложных минирований.

Фото и видео: YouTube / МВД Медиа