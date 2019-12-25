В СВР объяснили, зачем РФ нужна была такая операция.

Украинская разведка прокомментировала задержание шпиона в Крыму. Об этом специалисты сообщили в Facebook-аккаунте на официальной странице Службы внешней разведки. Они прокомментировали заявление ФСБ России о поимке киевского агента, который собирал информацию для террористической деятельности.

Сведения от Москвы СВР считает "пропагандистской акцией", которая помогает российским силовикам создавать необходимый фон во время празднования годовщины "оккупации" полуострова. Украинские разведчики полагают, что разоблачения предполагаемого шпиона специально направлено на воздействие делегатов неформального заседания Совета Безопасности ООН по крымскому вопросу, которое состоится 17 марта.

На Украине считают, что РФ пытается переложить ответственность на Киев, а также дискредитировать "мирную реинтеграцию" полуострова.

Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией.

Фото: ЦОС ФСБ

