Политолог объяснил, что история может подорвать инвестиционную привлекательность Украины.

Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера". Об этом украинскому изданию "Главред" сообщил политолог Тарас Загородный. Ограничения против частной компании с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd касаются запрета на проведение торговых операций, а также вывода капитала за пределы государства. Фирма попала в "черный список" физических и юридических лиц, утвержденный Владимиром Зеленским.

Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против "Спортмастера" Тарас Загородный, украинский политолог

Специалист напомнил, что "Спортмастером" руководят граждан России, хотя сама организация оформлена на территории Сингапура. Киев давно подписал соглашение о защите инвестиций, поэтому Сингапур вправе подать судебный иск против Украины. Загородный подчеркнул, что у Сингапура есть реальные шансы выиграть дело. По мнению эксперта, данная история может "ударить по инвестиционной привлекательности" страны. Политолог заявил, что ситуация может выглядеть для иностранцев так, как будто Киев лоббирует структуры, которые пытаются вытеснить конкурентов с внутреннего рынка.

В ходе столкновений у офиса Зеленского пострадали 27 силовиков.

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