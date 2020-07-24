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Украине предрекли массовые беспорядки из-за слабой правоохранительной системы

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Михаил Погребинский раскрыл возможное будущее страны из-за недостаточно сильной правоохранительной власти.

Украине предрекли массовые беспорядки. Об этом в эфире местного телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский. Он прокомментировал недавний захват заложников в городе Луцк. 

По словам эксперта, в скором времени страну могут захватить протестные настроения из-за недостаточной сильной системы правоохранения. Рост такого поведения следует ожидать ближе к осени, перед местными выборами. Погребинский не исключил, что протесты приобретут массовый характер. 

Остается месяц-два максимум для того, чтобы правоохранительная система показала, что она умеет работать против беспредела представителей радикальных организаций

Михаил Погребинский, украинский политолог

На Украине Зеленского окрестили "слабаком в роли президента".

Видео: YouTube / NEWSONE

Теги: беспорядки, михаил погребинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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