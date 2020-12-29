Украина заявила об обстрелах в Донбассе

Около Гнутово ранен украинский военнослужащий.

Украина 15 января сообщила об обстрелах в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом рассказали журналисты издания УНИАН со ссылкой на заявление пресс-центра штаба Операции Объединенных сил. Чиновники уточнили, что за последние сутки в регионе шесть раз было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

По данным Киева, противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. При этом ранение получил один украинский военнослужащий. Инцидент произошел около населенного пункта Гнутово Донецкой области. Также обстрелы зафиксированы около Марьинки, Водяного и Талаковки.

В ООС уточнили, что открывали ответный огонь по позициям противника.

Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту".

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