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Украина заявила об обстрелах в Донбассе
Сегодня, 10:23
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lesjasap

Украина заявила об обстрелах в Донбассе

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Около Гнутово ранен украинский военнослужащий.

Украина 15 января сообщила об обстрелах в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом рассказали журналисты издания УНИАН со ссылкой на заявление пресс-центра штаба Операции Объединенных сил. Чиновники уточнили, что за последние сутки в регионе шесть раз было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

По данным Киева, противник открывал огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. При этом ранение получил один украинский военнослужащий. Инцидент произошел около населенного пункта Гнутово Донецкой области. Также обстрелы зафиксированы около Марьинки, Водяного и Талаковки. 

В ООС уточнили, что открывали ответный огонь по позициям противника.

Украина предложила России выйти из Донбасса по "золотому мосту".

Фото: Pixabay.com

Теги: гнутово, днр, донбасс, обстрел
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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