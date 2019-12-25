Вадим Пристайко рассказал о планах Киева в противодействии России на территории в Черноморском регионе.

Украина заявила о готовности разработать с НАТО стратегию сдерживания России. Об этом журналистам "Интерфакс-Украина" рассказал вице-премьер-министр страны Вадим Пристайко. Специалист по вопросам европейской и евроатлантической интеграции напомнил, что Киев готов работать над созданием мер по защите Черноморского региона, а также борьбе против распространения коронавируса.

Украине и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах прокомментировал Вадим Пристайко

Чиновник объяснил, что Украина надеется на большее присутствие морских сил НАТО и США в акватории Черного моря. По словам Пристайко, отдельную угрозу Россия представляет из-за кампании по дезинформации в СМИ. Он считает, что "всех заботит" распространение различных теорий заговора, которые направлены на ослабление влияния ЕС и НАТО, а также их возможности реагирования на кризис из-за пандемии.

Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в акватории Баренцева моря.