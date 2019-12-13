Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Как сообщил ТАСС, это произошло после недельного перерыва.

В пятницу, 13 декабря, украинская компания ExPro заявила со ссылкой на свои источники, что возобновился импорт электроэнергии из РФ на Украину. Поставки выросли с тысяч на миллион киловатт в час с 11 по 13 декабря. При этом импортные поставки энергии из России были остановлены 5 декабря.

В декабре 2019 года Верховная рада запретила импорт электроэнергии из России, при этом сохранив экспорт из Белоруссии. Закон пока не был подписан президентом Украины.

В ноябре о прекращении поставок электроэнергии из России в Украину заявил глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко, а в начале декабря украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии.

Ранее мы сообщали о том, что российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США.

Видео: YouTube / CareerOneStop