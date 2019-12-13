Украина возобновила импорт электроэнергии из России

В пятницу, 13 декабря, украинская компания ExPro заявила со ссылкой на свои источники, что возобновился импорт электроэнергии из РФ на Украину. Поставки выросли с тысяч на миллион киловатт в час с 11 по 13 декабря. При этом импортные поставки энергии из России были остановлены 5 декабря.
В декабре 2019 года Верховная рада запретила импорт электроэнергии из России, при этом сохранив экспорт из Белоруссии. Закон пока не был подписан президентом Украины.
В ноябре о прекращении поставок электроэнергии из России в Украину заявил глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко, а в начале декабря украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии.
Ранее мы сообщали о том, что российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США.
Видео: YouTube / CareerOneStop
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