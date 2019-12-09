Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

Результаты исследования "Сообщества потребителей энергии" опубликовала газета "Коммерсантъ".

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что цена электроэнергии для российских компаний оказалась выше, чем для американских. Таким образом общество оспаривает методику Министерства энергетики и опровергает данные, представленные Минэнерго в нижней палате российского парламента.

Специалисты обнаружили, что в первом полугодии потребители из сферы промышленности, которые подключены на высоком уровне к сети, платили за электричество 7 центов за один киловатт-час. Это больше, чем в Америке и европейских странах, но меньше, чем в среднем по Европе.

До этого в Минэнерго сообщали, что российские предприятия платят по 3,5 цента. Использовалась статистика к моменту депутатского запроса без НДС и с данными 8-ми компаний.

Ранее мы сообщали о том, что российские компании готовятся к повышению зарплат.

Видео: YouTube / CareerOneStop