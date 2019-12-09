Российское электричество для заводов оказалось дороже, чем в США

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что цена электроэнергии для российских компаний оказалась выше, чем для американских. Таким образом общество оспаривает методику Министерства энергетики и опровергает данные, представленные Минэнерго в нижней палате российского парламента.
Специалисты обнаружили, что в первом полугодии потребители из сферы промышленности, которые подключены на высоком уровне к сети, платили за электричество 7 центов за один киловатт-час. Это больше, чем в Америке и европейских странах, но меньше, чем в среднем по Европе.
До этого в Минэнерго сообщали, что российские предприятия платят по 3,5 цента. Использовалась статистика к моменту депутатского запроса без НДС и с данными 8-ми компаний.
Ранее мы сообщали о том, что российские компании готовятся к повышению зарплат.
Видео: YouTube / CareerOneStop
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