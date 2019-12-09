Российские компании готовятся к повышению зарплат в 2020 году. Четверть опрошенных работодателей заявили, что готовы поднять сотрудникам оплату труда. Это количество возросло на 18% по сравнению с концом 2018 года. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".
Не планируют это делать 35% компаний, в прошлом году этот показатель достигал 56%. Позитивная динамика иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Работодатели понимают, что борьба за ключевой персонал дешевле, чем поиск и найм новых работников. Поэтому персонал стараются материально замотивировать.
Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят ввести общую систему оплаты труда для учителей.
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Повышается налогово-базовый МРОТ,из за этого и повысят зарплаты.
Главное уровень жизни,как поведут себя цены..
Сравним ?:В Белоруссии стоимость газа для населения значительно ниже чем в России.Ценник газа в Белоруссии одинаков по всей стране.сайт,Белоруссия: https://vitebsk.gas.by/node/1739
Цена за 1 кубо/метр - до 3000 м3 - в отопительный период в Белоруссии с 1 июня=0.119 белоруского рубля
или =3,59 российского рубля за кубо/метр.
В России цена газа,к примеру Нижний Новгород с 01.июня 2019 года=5,79 рублей. Цена покупного у России газа в Белоруссии для населения в 1,6 раза дешевле,чем в самой мировой газовой державе(о России !)