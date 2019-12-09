Четверть работодателей поднимут зарплату сотрудникам в следующем году.

Российские компании готовятся к повышению зарплат в 2020 году. Четверть опрошенных работодателей заявили, что готовы поднять сотрудникам оплату труда. Это количество возросло на 18% по сравнению с концом 2018 года. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на исследование портала "Работа.ру".

Не планируют это делать 35% компаний, в прошлом году этот показатель достигал 56%. Позитивная динамика иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Работодатели понимают, что борьба за ключевой персонал дешевле, чем поиск и найм новых работников. Поэтому персонал стараются материально замотивировать.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят ввести общую систему оплаты труда для учителей.