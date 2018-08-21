Спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России

Об этом экс-депутат Украины написал в социальной сети.

Спойлер от Олега Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России. Об этом бывший депутат Верховной Рады рассказал в аккаунте на Facebook. По словам главы Радикальной партии Украины, чиновники решили отказаться от услуг Москвы по закупке электроэнергии. Информацию Ляшко предоставили собственные источники.

Принято политическое решение о прекращении закупки электроэнергии из России объяснил спикер

Экс-парламентарий не знает, как в дальнейшем будет реализовано это постановление на практике. Он предположил, что либо через изменения в законодательстве, либо постановлением правительства. эксперт добавил, что о решении вскоре станет известно широким массам населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского.

Фото: Pixabay.com, Facebook/Олег Ляшко

Видео: YouTube/CareerOneStop