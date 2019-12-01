Украина прекратила импорт белорусской электроэнергии

Украинские трейдеры прекратили импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает газета "Экономическая правда".
Импорт прекратился 1 декабря в час ночи. Трейдеры объяснили, что белорусская энергия сейчас дороже украинской.
Отмечается, что до сих пор в небольших объемах на Украину поставляется электроэнергия из России. В ночное время суток импорт составил 16 МВт, а в дневное - 200–300 МВт.
Ранее мы писали о словах министра иностранных дел России Сергей Лавров, где он оценил перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом.
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