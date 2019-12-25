  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России
Сегодня, 7:48
114
lesjasap

Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России

0 0

Дмитрий Кулеба считает, что Лукашенко отдал предпочтение Москве, а не Киеву.

Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России. Об этом на YouTube-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам чиновника, Киев видит для себя "зашкаливающие" риски в укреплении власти Александра Лукашенко и его связях с Москвой.

Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. Это означает конфронтацию

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украинский министр добавил, что Киев имеет определенное отношение к действующему белорусскому президенту. Формирование позиции Украины происходит в соответствиями с теми действиями, которые предпринимает политик.

Украина не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Теги: белоруссия, дмитрий кулеба
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии