Дмитрий Кулеба считает, что Лукашенко отдал предпочтение Москве, а не Киеву.

Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России. Об этом на YouTube-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам чиновника, Киев видит для себя "зашкаливающие" риски в укреплении власти Александра Лукашенко и его связях с Москвой.

Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. Это означает конфронтацию Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украинский министр добавил, что Киев имеет определенное отношение к действующему белорусскому президенту. Формирование позиции Украины происходит в соответствиями с теми действиями, которые предпринимает политик.

Украина не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.