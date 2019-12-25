Украина увидела угрозу в сотрудничестве Белоруссии и России. Об этом на YouTube-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба. По словам чиновника, Киев видит для себя "зашкаливающие" риски в укреплении власти Александра Лукашенко и его связях с Москвой.
Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. Это означает конфронтацию
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Украинский министр добавил, что Киев имеет определенное отношение к действующему белорусскому президенту. Формирование позиции Украины происходит в соответствиями с теми действиями, которые предпринимает политик.
Украина не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
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