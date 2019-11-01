МИД Украины не будет препятствовать передвижению граждан из Косово.

Украина признала паспорта Косово. Об этом сообщили журналисты албанского телеканала RTV Ora со ссылкой на заявление украинского заместителя министра МИД Василия Бондара. Чиновник отметил, что Киев не будет ограничивать передвижения иностранцев из Косово по территории страны.

В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол в Албании и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки Василий Бондар, замглавы МИД Украины

Чиновник отметил, что Украина выступает за территориальный суверенитет государств, однако в отношении Косово ситуация не является простой. Он добавил, что вопросы Косово и Крыма - абсолютно разные, через них нельзя провести параллели.

В случае с Косово у нас страна, которую признал ряд стран, а в случае с Крымом речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией Василий Бондар, замглавы МИД Украины

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним из-за публикации Захаровой.

Видео: YouTube / RTV Ora