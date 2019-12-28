Этим занимаются представители МИДа Украины.

Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью на радиостанции "Голос Америки". Чиновник считает, что предыдущие соглашения себя исчерпали, поэтому требуют перемен.

Сейчас 2020 год. Мы все еще не достигли мира. Поэтому считаем, что этот документ нужно менять прокомментировал министр

По мнению чиновника, некоторые установки в документе необходимо изменить. Их выполнение в данном виде невозможно. Напомним, что ранее Россия публично выступила против внесения изменений в документ.

Ранее Климкин заявил о "реальной опасности" сделки России с Западом.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина