Владимир Зеленский принял запрос МИД Украины о разрыве дипсвязей с Москвой.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом на брифинге с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский. Еще 22 февраля власти страны получили официальный запрос об этом от внешнеполитического ведомства и Дмитрия Кулебы.

Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что российский лидер Владимир Путин объявил о проведении на территории Донбасса специальной военной операции. Он заверил граждан РФ и Украины в том, что Москва не намерена оккупировать территорию, а только демилитаризировать и денацифицировать ее. Вооруженные силы РФ не наносят ударов по населенным пунктам или гражданскому населению, а ликвидируют военную инфраструктуру. Спустя два часа военные уточнили, что силы ВСУ и пограничники "никакого сопротивления не оказывают". В настоящее время украинские средства ПВО якобы подавлены,боевая инфраструктура выведена из строя.

Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine