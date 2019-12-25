Минобороны РФ: гражданскому населению Украины ничего не угрожает

В Минобороны РФ подчеркнули, что огонь ведется только по военной инфраструктуре и аэродромам, авиации, а также объектам ПВО.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные на нападают на города Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

С утра прозвучали версии о том, что на территории Украины идут ракетные, авиационные и артиллерийские обстрелы. Президент России Владимир Путин объявил в обращении к россиянам о своем решении начать специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину. В Минобороны РФ подчеркнули, что огонь ведется только по военной инфраструктуре и аэродромам, авиации, а также объектам ПВО.

Напомним, что последние несколько дней главы Донецкой и Луганской народных республик сообщают об обострении ситуации на линии соприкосновения. ВС Украины регулярно обстреливают ополченцев. В ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей. Объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее мы сообщили, что Зеленский объявил о введении военного положения на Украине.

Фото: function.mil.ru