Украина будет поставлять детали для работы ракеты Vega.

Украина поставит Италии десять двигателей для ракеты-носителя Vega. Об этом сообщили местные дипломаты на официальном сайте внешнеполитического ведомства. По данным дипмиссии, конструкторское бюро "Южное", Южмаш и компания AVIO S.p.A подписали соглашение об изготовлении десяти экземпляров двигателей для Vega. Общая стоимость контрактов оценивается в шесть млн евро.

КБ "Южное", Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова и итальянская компания достигли договоренности о дополнительных поставках 10 двигателей украинского производства для ракеты-носителя Vega пресс-релиз МИД Украины

Министр Дмитрий Кулеба объяснил, что расширение участия Киева в европейской программе "Vega" говорит о надежности и конкурентности инженерных разработок украинской ракетно-строительной отрасли. Главный конструктор "Южного"

Александр Прокопчук добавил, что сотрудничество с AVIO S.p.A позволит украинскому КБ интегрироваться в европейские космические проекты.

Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega.

Фото: YouTube/arianespace