В Куру запустили ракету Vega со спутником для мониторинга Земли

Ракета легкого класса доставит на орбиту Plеiades Neo и пять мини-спутников.

В Куру запустили ракету Vega со спутником из новой серии аппаратов мониторинга Земли. Трансляцию мероприятия вели специалисты компании-оператора Arianespace из Центра по управлению полетами Гвианского космического центра. Известно, что носитель легкого класса успешно стартовал на орбиту Земли в ночь на 29 апреля.

На борту ракеты находится первый европейский спутник Plеiades Neo, который станет частью новой серии устройств, занимающихся мониторингом поверхности планеты. Также Vega несет пять мини-аппаратом для различных заказчиков. Они будут размещены на орбите Земли при помощи системы SSMS - спутникового диспенсера.

В интервью для журналистов Agence France-Presseгенеральный директор Arianespace Стефан Исраэль напомнил, что французский спутник Pleiades Neo 3 разработан на основе передовых технологий в области фотографирования и разрешения снимков. Согласно информации от местного телеканала La Premiere, разрешающая способность оптики у первых спутников серии составляет 30 см. Запуск данного спутника полностью профинансирован корпорацией Airbus Defence and Space.

Глава Arianespace по-русски отблагодарил Гагарина за его подвиг.

Видео: YouTube / arianespace