"Союз" со спутником Falcon Eye стартовала с космодрома Куру

Трансляцию старта ракеты-носителя вела компания Arianespace.

Российский "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye стартовала с космодрома во Французской Гвиане "Куру". Прямую трансляцию с места запуска ракеты-носителя вела компания-оператор Arianespace. В государственной корпорации "Роскосмос" заявили об успешной миссии.

В 04:33 с Гвианского космического центра выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" и разгонного блока "Фрегат-М". "Роскосмос" отвечает за выполнение программы "Союз" в Гвианском космическом центре" с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями отрасли заявление "Роскосмоса"

Напомним, что космический аппарат Falcon Eye необходим для оптико-электронного наблюдения Земли. Он разработан в Европе для представителей Минобороны ОАЭ. Изготовителями спутника стали компании Airbus Defense and Space и Thales Alenia Space. Взлетная масса спутника составила 1190 кг. Он будет выведен на околоземную орбиту на высоте в 611 километров. От ракеты аппарат отделится спустя 58 минут 45 секунд после ее старта.

Рогозин заявил о готовности "Ангары-А5" к запуску в декабре.

Фото: Роскосмос