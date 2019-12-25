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Рогозин заявил о готовности "Ангары-А5" к запуску в декабре
Сегодня, 15:35
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lesjasap

Рогозин заявил о готовности "Ангары-А5" к запуску в декабре

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Глава "Роскосмоса" напомнил, что ракета-носитель будет запущена в следующем месяце с Плесецка.

Дмитрий Рогозин заявил о готовности "Ангары-А5" к запуску в декабре. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" написал в собственном аккаунте в социальных сетях. Чиновник напомнил, что второй испытательный пуск ракеты-носителя намечен на следующий месяц.

Да, декабрь. Ракета-носитель готова

Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что второй запуск ракеты произойдет спустя шесть лет после первого. "Ангара-А5" стартует с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Ранее главный конструктор ракетного комплекса Дмитрий Петров говорил о том, что на геостационарную орбиту ракета выведет максимальную полезную нагрузку с массой в 2,4 тонны.

Дмитрий Рогозин назвал точную дату запуска ракеты "Союз" с Куру.

Фото: Pixabay.com

Теги: ангара, дмитрий рогозин, плесецк, ракета-носитель, росмосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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