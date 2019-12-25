Дмитрий Рогозин заявил о готовности "Ангары-А5" к запуску в декабре. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" написал в собственном аккаунте в социальных сетях. Чиновник напомнил, что второй испытательный пуск ракеты-носителя намечен на следующий месяц.
Да, декабрь. Ракета-носитель готова
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Напомним, что второй запуск ракеты произойдет спустя шесть лет после первого. "Ангара-А5" стартует с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Ранее главный конструктор ракетного комплекса Дмитрий Петров говорил о том, что на геостационарную орбиту ракета выведет максимальную полезную нагрузку с массой в 2,4 тонны.
Дмитрий Рогозин назвал точную дату запуска ракеты "Союз" с Куру.
Фото: Pixabay.com
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