Дмитрий Рогозин назвал точную дату запуска ракеты "Союз" с Куру

Запуск ракеты-носителя пройдет 29 ноября.

Дмитрий Рогозин назвал точную дату запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру. Об этом генеральный директор "Роскосмоса" сообщил в собственном Twitter-аккаунте. Чиновник заметил, что запуск ракеты-носителя не переносился. Он произойдет 29 ноября. Однако дата может измениться, если погодные условия ухудшатся.

Пуск состоится в ранее установленные сроки, то есть завтра рано утром. Перенос возможен только из-за погодных условий, но пока идем на завтра Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что ранее специалист в ракетно-космической отрасли сообщил журналистам "РИА Новости" о том, что пуск "Союза" с Куру перенесен на 30 ноября или 1 декабря. Ракета-носитель должна доставить на орбиту Земли космический спутник ОАЭ.

SpaceX запустила навигационный спутник третьего поколения.

Фото: Pixabay.com