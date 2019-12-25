Стефан Исраэль написал пост в Международный день полета человека в космос.

Глава Arianespace по-русски отблагодарил Гагарина за его подвиг. Генеральный директор французской компании космической компании Стефан Исраэль на русском языке выразил благодарность первому советскому космонавту Юрию Гагарину. Специалист заметил, что гордится своим сотрудничеством с Москвой. Такое заявление иностранец разместил на собственном аккаунте в Twitter.

Cпасибо, Юрий! 60 лет назад Гагарин открыл новый путь для человечества. Очень горжусь совместной работой с нашими российскими партнерами и "Союзом", чтобы продолжить приключение дальше! Стефан Исраэль, глава европейской космической компании

Напомним, что в мире 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос. В 2021 году исполнилось 60 лет с того момента, как советская ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту Земли космический корабль "Восток-1". На его борту находился Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космическом пространстве. После совершения одного оборота вокруг нашей планеты, космонавт приземлился на территории Саратовской области.

Arianespace анонсировала запуск Ariane 6 со спутником связи в 2023 году.

Фото: Twitter/Stéphane Israël

