Эта версия рассматривается компанией-оператором как основная.

Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в ракетно-космической промышленности. Эксперт связал неудачный запуск ракеты-носителя с космодрома Куру, в рамках которого "Вега" отклонилась от заданной траектории полета с неполадками в двигателе.

На четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства. Его отказ рассматривается в качестве основной возможной причины аварии ракеты Vega эксперт

Напомним, что компания-оператор Arianespace рассказала, что ракета Vega через восемь минут после старта отклонилась от расчетной траектории полета. Это произошло при первом включении двигателя четвёртой ступени AVUM. Из-за этого ракета не сможет доставить на орбиту Земли испанский спутник наблюдения Земли SEOSAT-Ingenio и французский научный аппарат TARANIS.

Опубликовано видео неудачного запуска ракеты Vega с военным спутником ОАЭ.

Видео: Youtube/arianespace