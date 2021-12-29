Ракету "Союз" со спутниками OneWeb запустили с космодрома Куру

Arianespace отправила на орбиту Земли 34 аппарата.

Российскую ракету-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" запустили с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Ракета отправила на околоземную орбиту 34 спутника системы OneWeb. Прямую трансляцию со старта вела компания-оператор Arianespace. Известно, что на выведение аппаратов ушло 3 часа и 33 минуты. Спутники отделились от ракеты в девять этапов. Они будут находиться на высоте в 450 километров.

Это первая миссия для Arianespace в этом году и первая со спутниками OneWeb, которые мы будем запускать в течение года с двух космодромов: отсюда, с Куру, а также с космодрома "Байконур". Стефан Исраэль глава компании Arianespace

Спустя две минуты после старта ракеты специалисты зафиксировали штатное отделение ускорителей. Уже на четвертой минуте полета "Союза" успешно отделился головной обтекатель. Еще через пять минут после взлета с космодрома произошло успешное отделение второй ступени. К десятой минуте - отделился головной блок и произошло первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат".

Напомним, что низкоорбитальные космические аппараты OneWeb служат для обеспечения жителей планеты высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ракета Ariane 5 с телескопом James Webb стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Видео: Youtube/arianespace