Ракета Vega с двумя спутниками стартовала с Куру

Спустя 8 минут ракета-носитель отклонилась от заданной траектории.

Ракета Vega с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция запуска ракеты-носителя велась на сайте компании-оператора Arianespace. Известно, что ракета отправила в космос два научных спутника для дистанционного зондирования планеты. Спустя несколько минут после старта стало известно, что Vega не смогла завершить миссию, так как отклонилась от траектории полета.

Спустя восемь минут после старта миссии Vega VV17, после первого зажигания двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета заявление Arianespace

Европейская ракета должна была вывести на орбиту Земли аппарат для представителей Европейского космического агентства и Испании, а также для Французского Национального центра космических исследований. Для Vega в 2020 году данный запуск стал седьмым по счету, а также 17 за все время использования ракеты (с 2012 года).

Очередной запуск спутников OneWeb ракетой "Союз" запланировали на декабрь.

Видео: Youtube/arianespace