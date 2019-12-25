  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Очередной запуск спутников OneWeb ракетой "Союз" запланировали на декабрь
Сегодня, 12:28
100
lesjasap

Очередной запуск спутников OneWeb ракетой "Союз" запланировали на декабрь

0 0

До 2022 года "Роскосмос" произведет 16 миссий в интересах Arianespace.

Очередной запуск спутников OneWeb российской ракетой "Союз" запланировали на декабрь 2020 года. Об этом сообщили представители компании-оператора Arianespace.

Мы возобновляем запуски для вывода на орбиту спутников OneWeb. Следующий запуск "Союза" намечен уже на декабрь

пресс-служба Arianespace

Чиновники отметили, что в общей сложности до 2022 года компания запустит на орбиту Земли 16 миссий со спутниками. Запуски произойдут с космодромов Куру, "Байконур" и "Восточный".

Напомним, что "Роскосмос" и Arianespace в июне 2015 года подписали контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2". Стоимость соглашения составила 1,2 млрд долларов. После третьего запуска британский заказчик объявил о собственном банкротстве.

Arianespace анонсировала запуск Ariane 6 со спутником связи в 2023 году.

Теги: arianespace, oneweb, космос, союз, спутник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии