У летевшего в Ростов-на-Дону самолета отказал двигатель

Воздушное судно вернули в аэропорт вылета.

Самолет авиационной компании Nord Star, который осуществлял рейс Екатеринбург – Ростов-на-Дону, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Об этом информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 14 сентября. Рейс U7-917 вылетел из аэропорта "Кольцово", однако в полете у воздушного судна отказал левый двигатель. Было принято решение вернуться обратно. Отмечается, что на борту данного самолета находились 103 человека, включая шестерых членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Посадка прошла в штатном режиме. В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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