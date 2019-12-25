Украина пообещала сорвать завершение "Северного потока-2"

Сергей Макогон рассказал, что приложит все усилия, чтобы сорвать проект газопровода.

Украина пообещала сорвать завершение строительства "Северного потока-2". Об этом в интервью журналистам из РБК рассказал глава местного оператора ГТС Сергей Макогон. Предприниматель объяснил, что если РФ решится закончить строительство проекта газопровода, то Киев ответит на это прекращением транзита через страну после 2025 года.

Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года прокомментировал Макогон

Специалист заметил, что при этом тарифы на прокачку газа на данный момент являются конкурентоспособными. В связи с этим прекращение сотрудничества может быть связано исключительно с политическими моментами. Глава ГТС пообещал приложить усилия, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2".

Напомним, что российский газопровод должен соединить РФ и Германию. Сейчас работы временно остановлены из-за санкций со стороны США. Украина рассчитывает на поддержку Евросоюза. Киев уверен, что создание трубопровода идет вразрез с принципами европейской солидарности.

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