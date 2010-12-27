Украина поддерживает Германию в принятом решении.

Украина оценила принятые ФРГ поправки к Газовой директиве ЕС. Премьер-министр страны заявил, что уважительно отреагировал на это сообщение. Он считает, что парламент Германии принял важное решение для своей экономики. Спикер прокомментировал свою позицию в Facebook.

Эту позицию также поддержала Европейская комиссия напомнил Алексей Гончарук

Теперь на Украине ждут, что независимый энергетический регулятор ФРГ выполнит правила, которые зафиксированы в принятом проекте. Ранее Бундестаг не смог принять поправки в законодательство. На прошлой неделе депутатам не хватило голосов "за" инициативу. Тогда предложение поддержали только 133 парламентария, а для принятия решения необходимы голоса 355 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Польше из-за "Северного потока-2" назначили самый большой штраф.

Фото: Pixabay.com

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