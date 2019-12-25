Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

Украина объявила о бойкоте встречи Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что речь идет о заседании, которое состоится 2 декабря. К участию в нем приглашены представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Заседание (будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Глава МИД Украины в интервью агентству "Укринформ" заявил о том, что в среду по инициативе России пройдет неформальная встреча по исполнению минских соглашений. Мероприятие организовано в формате "по формуле Арриа". К онлайн-участию в нем приглашены представитель ЛНР Владислав Дейнего иглава МТД ДНР Нататья Никонорова.
Постпред Украины рассказал в ООН свою версию Второй мировой войны.
Фото: Pixabay.com
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