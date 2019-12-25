Глава МИД Украины ответил Лукашенко на рассказ о "перехваченном разговоре"

Дмитрий Кулеба заявил, что не говорил о перевороте в Минске с немецким коллегой.

Глава МИД Украины ответил Александру Лукашенко на рассказ о "перехваченном разговоре". Дмитрий Кулеба в собственном аккаунте в Twitter написал о том, что тех слов, которые белорусский политик привел в разговоре с немецкой коллегой Хайко Маасом не звучало.

Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить Белоруссию", ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что Александр Лукашенко 27 ноября озвучил "данные спецслужб" о перехваченном разговоре о подготовке переворота в Белоруссии. Он добавил, что главы МИД Украины и Германии якобы говорили о том, что теряют свои возможности, не принимая решительных мер в отношении Минска.

"Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств". Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались: "Ну почему ты украинцев поддерживаешь? слова Александра Лукашенко

Лукашенко рассказал о перехваченной конференции оппозиции.

Фото: МИД Украины