  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 22:18
145
Rybka123
Код вставки плеера

Лукашенко рассказал о перехваченной конференции оппозиции

0 0

Президент Белоруссии назвал выехавших оппозиционеров "лохушками".

Во время встречи с медиками в 6-й больнице Минска Александр Лукашенко рассказал о перехваченных спецслужбами страны  закрытой пресс-конференции оппозиционеров.  Видео с выступлением президента опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого". 

В своей речи Лукашенко назвал Светлану Тихановскую и выехавших из страны политиков "лохушками" и добавил, что во время общения она заявила, что "ничего не решает". 

Недавно мы перехватили конференцию вот этих "лохушек" – Тихановской, всех этих беглых – они закрытую проводят пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, ну что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю". Цитата. "Я ничего не решаю" - наш президент в Литве.
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии добавил, что Западу нужен специальный человек для дестабилизации ситуации в стране. 

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии