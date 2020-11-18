Дмитрий Кулеба рассказал о необходимости "ПДЧ" для Киева.

На Украине рассказали об условиях вступления в НАТО. Об этом министр внешнеполитического ведомства рассказал журналистам местного издания "Укринформ". По словам чиновника, Киев может оказаться в составе государств-членов Североатлантического военного альянса даже без участия в программе "План действий по членству в НАТО".

Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам Кулебы, участия в "ПДЧ" Украина будет добиваться только в том случае, если программа значительно упростит вступление в НАТО. Однако на данный момент Киев готов обсуждать другие варианты вступления в альянс. Сейчас для властей основополагающей задачей является получение инструментов и четкого дедлайна по вступлению.

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Видео: Youtube/Warsaw Security Forum