Сергей Кислица считает, что советские войска убили множество украинцев.

Постоянный представитель Украины рассказал в ООН свою версию Второй мировой войны. Сергей Кислица отметил на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи о том, что Адольф Гитлер разработал план вместе с Иосифом Сталиным. Иностранец добавил, что Украина относится к одному из тех регионов, в которых началась война.

1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным...поляки и украинцы были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские - с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины Сергей Кислица, постпред Украины при ООН

Дипломат заметил, что советская армия убила тысячи украинцев во время оккупации, а также во время своего отступления в 1941 году. Следует отметить, что другие государство высоко оценили вклад РФ и СССР в победу над фашизмом. В частности, речь идет о представителях Индии и Израиля.

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