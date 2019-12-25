Денис Шмыгаль напомнил, что в вакцинации населения Евросоюз поддерживает Украину.

Украина обвинила Россию в наращивании влияния на Восточную Европу с помощью вакцины "Спутник V". Об этом в интервью изданию Politico рассказал глава правительства Денис Шмыгаль. Чиновник считает, что Москва "навязывает" препарат, созданный для профилактики COVID-19 сотрудниками НИЦ имени Гамалеи.

Важно признать, что РФ фактически пытается навязать свою собственную вакцину отечественного производства, особенно в качестве инструмента воздействия на некоторые из тех регионов, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Эксперт заметил, что попытка России нарастить влияние благодаря вакцине наблюдается не только на Украине, но и в других государствах. Шмыгаль призвал противодействовать политической пропаганде Кремля. Он уточнил, что Киеву было важно получить заверение в поддержке по вакцинации населения от Евросоюза.

Рада предварительно одобрила возобновление большой приватизации на Украине.

Фото: Минздрав России